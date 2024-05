John Kennedy curte post sobre Bahia e levanta especulações | A TARDE

Após a vitória do Bahia contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor foi envolvido em uma especulação a respeito do futuro do atacante John Kennedy. O atleta curtiu uma publicação do canal TNT Sports sobre o Tricolor e movimentou as redes sociais com a possibilidade de uma transferência.

John Kennedy foi afastado do elenco do Fluminense após seguidos episódios de indisciplinas. Existe a possibilidade dele ser reintegrado nos próximos jogos, mas a comissão técnica ainda não sabe se poderá contar com o jogador para o duelo desta quinta-feira, 9, contra o Colo-Colo, pela Libertadores, em Santiago, no Chile.

Segundo informações divulgadas pela CNN, ao menos três clubes entraram em contato com o Fluminense para contar com o jogador. O Fluminense, no entanto, não tem interesse em negociar o atleta com nenhum rival brasileiro. O clube entende que o atacante é um dos seus principais ativos e não descarta uma venda para o exterior.

Formado nas categorias de base do Fluminense, John Kennedy alternou entre polêmicas e grandes feitos. O atacante foi o autor do gol do título inédito da Libertadores, no Maracanã, contra o Boca Juniors, conquistado no ano passado. Em 2023, ele participou de 41 jogos e marcou 12 gols, distribuindo quatro assistências.

Neste ano, até o momento Kennedy não correspondeu. Nas oito partidas disputadas, ele só balançou as redes em uma oportunidade.

