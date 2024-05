Real Madrid e Bayern decidem vaga na final da Liga dos Campeões | A TARDE

É dia de partida decisiva na Liga dos Campeões! O Real Madrid recebe o Bayern de Munique no Santiago Bernabéu, nesta quarta-feira, 8, pelo jogo de volta das semifinais. O time da casa busca sua 15ª taça, enquanto os bávaros brigam pelo heptacampeonato.

Após um empate na ida, o confronto precisa apenas de um vencedor por qualquer placar para definir o segundo finalista da competição, que vai enfrentar o Borussia Dortmund. Em caso de novo empate, a vaga será decidida na prorrogação e, caso a igualdade persista, disputa de pênaltis. Não há critério de gols fora de casa.

Já com o título espanhol garantido com antecedência, o Real busca repetir os feitos da temporada 2021/22, quando conquistou La Liga e Champions League também sob comando de Carlo Ancelotti. O Bayern, por outro lado, busca se reabilitar após perder a hegemonia na Bundesliga para o Leverkusen, além de uma eliminação decepcionante na Copa da Alemanha.

Liderado pelo brasileiro Vini Júnior, o time espanhol ainda conta com nomes como Rodrygo, Bellingham e Valverde, além dos multi-campeões Kroos e Modric, que buscam a 6ª orelhuda com a camisa do Madrid. Os alemães apostam nos gols de Harry Kane, no talento de Musiala e Sané, além experiência de Thomas Muller.

"Tudo o que estamos lutando está nesta competição. Só temos que encontrar uma forma para fazer o trabalho certo. O Real Madrid fora de casa vai ser difícil, mas temos que ir lá com total crença de que vamos vencer", declarou Kane, que busca seu primeiro título na carreira.

"Sempre tive muita confiança, porque somos o Real Madrid. A equipe esteve muito bem nesta temporada. Real Madrid e Bayern são muito parecidos. Respeitamos muito o Bayern. Eles foram melhores do que nós na primeira partida. Precisamos dar o nosso melhor. Temos a oportunidade de jogar outra final. Sabemos que as semifinais são difíceis, mas estamos motivados" disse o treinador Carlo Ancelotti.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Bayern de Munique

Semifinais da Liga dos Campeões (volta)

Data e horário: quarta-feira, 08/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik (ambos da POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Transmissão: TNT Sports (TV fechada) e Max (Streaming)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL MADRID - Courtois; Carvajal, Rüdiger, Nacho e Mendy; Valverde, Tchouaméni e Kroos; Bellingham; Rodrygo e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

BAYERN - Neuer; Kimmich, Dier, De Ligt e Mazraoui; Goretzka e Laimer; Sané, Musiala e Gnabry; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

