John Textor, dono do Botafogo, vai a justiça contra manipulação | A TARDE

John Textor, dono da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo, está extremamente bolado com a arbitragem desta Série A do Brasileirão. Ele pretende ir para a Justiça Comum solicitar uma investigação nos juízes pelo crime de possível manipulação de resultados. As informações são do jornalista André Rizek.

Segundo o comunicado, Textor já está sendo processado pela entidade máxima do futebol brasileiro (CBF) por conta das alegações feitas tanto este ano, quanto no ano passado.

"Ele vai para o ataque. Ele está sendo processado pela CBF por dizer que há corrupção, mas ele vai dobrar a aposta. O relatório da Good Game! não fala só do Brasileirão deste ano, fala do ano passado também. Ele vai dobrar a aposta. Ele vai levar esse relatório, que ele, Textor, acha que é robusto, apontando muitos erros de arbitragem", iniciou Rizek.

"Ele não vai frear. O Textor acredita que há manipulação de resultados no Brasil, que os resultados estão estranhos", prosseguiu.

O gestor está na bronca com o Campeonato Brasileiro há muito tempo. Recentemente, ele foi punido preventivamente pelo STJD e processado pela CBF por ter falado abertamente para a imprensa que a competição era recheada de "corrupção e roubo". O caso aconteceu no dia 1º de novembro, quando o Botafogo perdeu de virada para o Palmeiras, por 4 a 3, no Nilton Santos.

Textor chegou a publicar nas redes sociais um relatório sobre a arbitragem do futebol nacional, que fazia menções a lances de diversas partidas ocorridas nesta temporada, com foco principal em Botafogo e Palmeiras. No documento, a empresa Good Game!, contratada por ele, afirma que o Fogão teria ao menos 21 pontos a mais do que o Alviverde se não fossem tais lances.

Liderando a Série A por praticamente mais da metade do Campeonato, com larga vantagem para os demais concorrentes, o time carioca perdeu o gás nesta reta final e chega para a última rodada sem chance de título e fora do g-4, com cinco pontos atrás do atual líder, Palmeiras.