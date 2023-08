Joia do Real Madrid, o turco Arda Güler passa por cirurgia no joelho

O jovem meia turco Arda Güler, recém-contratado do Real Madrid, foi operado com sucesso por uma lesão no menisco do joelho direito nesta segunda-feira, 14.

Güler "passou por uma artroscopia no joelho direito sob a supervisão do departamento médico do Real Madrid", informou o clube merengue em um breve comunicado.

O Real Madrid não deu um prazo para o retorno para o jogador, limitando-se a afirmar que ele "começará seu processo de recuperação nos próximos dias".

Segundo a imprensa espanhola, o turco de 18 anos deve ficar afastado dos gramados por um período de um mês e meio a dois meses.

Contratado no início de julho junto ao Fenerbahçe por 20 milhões de euros (R$ 107 milhões na cotação atual), Arda Güler sofreu uma lesão no menisco nos primeiros treinos do Real Madrid durante a excursão de pré-temporada pelos Estados Unidos.

O clube espanhol optou então por um tratamento conservador, mas na última sexta-feira o técnico Carlo Ancelotti já admitia a possibilidade de cirurgia.

"Se ele for operado, o tempo de recuperação será muito curto. O problema de Arda é muito pequeno e acho que é possível se recuperar muito rápido", disse então Ancelotti.

Além do jovem turco, o zagueiro brasileiro Éder Militão e o goleiro belga Thibaut Courtois também terão que passar por cirurgia no joelho, no caso de ambos por uma ruptura do ligamento cruzado anterior na perna esquerda.