Jonilson Veloso é o novo técnico do Jequié para sequência da Série D

Jonilson Veloso é o novo comandante da ADJ para a sequência da Série D - Foto: Ascom / AD Jequié

Após o pedido de desligamento de Erivaldo Oliveira, por razões pessoais, a diretoria de futebol do Jequié agiu rapidamente no mercado e anunciou a contratação do técnico Jonilson Veloso para comandar a equipe na reta decisiva da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com 50 anos, o treinador chega após passagem pelo Ypiranga na Série B do Baianão, e assume o Jipão com a missão de manter a equipe na zona de classificação e garantir vaga na segunda fase da competição nacional.

Natural de Salvador, Jonilson Veloso possui um currículo sólido no futebol baiano. Foi auxiliar técnico no Jacuipense e no Bahia de Feira, e assumiu pela primeira vez o comando técnico em 2018, no próprio Jacuipense.

Em 2019, conduziu o Jacupa ao acesso à Série C do Brasileiro. Dois anos depois, em 2021, acabou rebaixado com o mesmo time para a Série D.

Veloso também teve passagens por Gama e 1º de Maio, antes de retornar ao Leão do Sisal em 2023, permanecendo até outubro de 2024. Ao todo, foram seis temporadas e 143 jogos no comando da equipe de Riachão do Jacuípe, onde conquistou o vice-campeonato baiano no ano passado.

No momento, o Jequié faz campanha competitiva na Série D. Com 10 partidas disputadas, soma 15 pontos, fruto de 4 vitórias, três empates e três derrotas, e ocupa a terceira colocação do Grupo A4. A ADJ está atrás apenas do líder ASA, que tem 23 pontos, e do Sergipe, que soma 17 pontos.

O próximo compromisso do Jipão será neste sábado, 5, às 16h, o duelo local e decisivo contra a Juazeirense, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. A expectativa é que Jonilson já esteja à beira do gramado, iniciando sua trajetória no comando da ADJ.