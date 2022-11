Jorge Jesus se irrita e dá chute em jogador caído no chão

O técnico Jorge Jesus teve um ataque de fúria durante o confronto entre İstanbulspor e Fenerbahçe, neste domingo, 30, pelo Campeonato Turco. O ex-Flamengo acabou chutando um jogador adversário, próximo à área técnica, ao que parecia uma simulação de uma lesão.

O treinador do Fenerbahçe se irritou com a suposta cera e, além do chute, também gesticula, indicando que era para o atleta se levantar e voltar ao jogo. Apesar da situação, o jogador recebeu atendimento médico e parecia, de fato, ter se lesionado durante o confronto turco.

O clube do português goleou o İstanbulspor por 5 a 2, fora de casa. O time turco chegou a oitava vitória na liga e lidera a competição com 26 pontos.

A reação de Jorge Jesus quando viu o jogador adversário caído no chão.pic.twitter.com/K4yd0tgsq8 — Cabine Desportiva (@CabineSport) October 31, 2022