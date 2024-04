Jornalista detona Rogério Ceni: “A língua atrapalha” | A TARDE

A coletiva do técnico Rogério Ceni segue repercutindo no cenário futebolística. Depois da derrota para o Vitória, em jogo realizado no último domingo, o comandante do Tricolor reclamou do grupo de atletas que possui, chegando a alegar que não tem peças para repor as substituições.

Durante o programa Posse de Bola do Uol Esportes, o jornalista José Trajano criticou a postura do ex-goleiro. Segundo o mesmo, Ceni não tem jeito como técnico de futebol e precisa medir melhor as palavras.

"Ele não tem jeito como técnico. Não é que ele não conheça o futebol, ele estuda, ele vai para a Europa, ele assiste aos jogos, mas a língua atrapalha. Ele fala barbaridades, ele não tem... já aconteceu no São Paulo, talvez só no Fortaleza que ele tenha conseguido medir melhor as palavras", disse o jornalista.

Em continuidade, José Trajano comentou sobre a fala do treinador, que disse ter poucas peças no meio campo. O jornalista avaliou a fala como "desculpa esfarrapada".

"O time gastou dinheiro contratando gente do meio campo, fechou a venda de jogadores importantes, segundo a mídia. Mas aí toma a virada por 3x2 e acusa que o meio de campo não tem competência, não tem peças de reposição. Me desculpa, mas é uma desculpa esfarrapada" opina Trajano.