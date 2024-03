José Aldo deixa aposentadoria para se despedir do UFC no Rio | A TARDE

Sem lutar MMA desde agosto de 2022, José Aldo, de 37 anos de idade, deixará a aposentadoria da modalidade para lutar contra o americano Jonathan Martinez, em 4 de maio, pelo UFC 301, que será realizado no Rio de Janeiro.



Histórico lutador do peso-galo, José Aldo deixou o MMA para se aventurar no boxe. No novo esporte, venceu duas lutas e perdeu uma.

No entanto, o brasileiro devia uma luta para o UFC, o que o fez aceitar a luta de despedida, que será sua verdadeira aposentadoria. Com informações da agência Fight.