José Mourinho é demitido da Roma e fica livre no mercado | A TARDE

Considerado um dos grandes técnicos do século, José Mourinho está novamente livre no mercado. O português foi demitido da Roma nesta terça-feira,16, após cerca de 2 anos e meio de trabalho.

Vencedor da Liga Conferência e finalista da Liga Europa com o clube italiano, Mourinho não resistiu a má sequência de resultados na Serie A. O time da capital não vencia há três partidas e ocupava apenas a 9ª colocação, fora da zona de classificação para qualquer competição européia.

Com um total de 138 jogos pela Roma, Mourinho vinha em rota de colisão com o clube após derrotas em clássicos para o maior rival Lazio e para o Milan, esta no último domingo, 14.

Em entrevista coletiva recente, o sempre ácido treinador ironizou as críticas e afirmou não ser "José Mourinho Potter", fazendo alusão ao personagem Harry Potter, que é um bruxo.

"Somos nós. É a Roma. São os torcedores mais incríveis que já vi na vida. É um treinador cujo nome basta para pensarem que se chama José Harry Mourinho Potter, e não José Mourinho Félix. Ele aumenta o nível de necessidade e de expectativa. A verdade é que ainda estamos lutando por algo muito difícil, mas que ninguém nos dirá que não podemos lutar", disse o português.

Especulado na Seleção Brasileira

Em meio a forte pressão sob o trabalho de Fernando Diniz, no final do ano passado, o jornal Mirror chegou a publicar que Mourinho teria interesse em ser técnico do Brasil.

A reportagem apontou que o técnico português não tinha mais interesse em seguir no futebol europeu. À época, ele declarou ter recusado duas ofertas da Arábia Saudita.

Durante a saga Carlo Ancelotti, que era o plano A da CBF para o cargo, Mourinho chegou a dizer em entrevista à rádio RAC1 que apenas um "louco" trocaria o Real Madrid pela Seleção.