Jovem ciclista baiana participará do campeonato internacional

A jovem ciclista baiana Anna Vitória, de apenas 17 anos, já está presente na cidade de Taubaté, em São Paulo, onde está competindo no Campeonato Internacional Mountain Bike (CIMTB) até o dia 27 de agosto.

Natural de Salvador, Anna tem se sobressaído com vitórias significativas, incluindo o título de campeã brasileira de mountain bike na categoria juvenil. Recentemente, na Copa Nordeste-Norte ocorrida em agosto na cidade baiana de Castro Alves, a atleta também conquistou a medalha de ouro, reforçando seu talento promissor.

Anna Vitória é integrante do FazAtleta, um programa estadual que estimula o esporte amador olímpico e paralímpico. Esse programa opera por meio da concessão de redução no ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Empresas localizadas na Bahia que apoiam financeiramente projetos esportivos aprovados pela Comissão Gerenciadora do Programa (Comger), composta por representantes do governo e da sociedade civil, garantem a isenção fiscal como incentivo.