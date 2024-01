Jovem surfista é morto após ser atacado por tubarão | A TARDE

Um triste incidente ocorreu nesta quinta-feira, resultando na morte de um jovem surfista de apenas 15 anos na Austrália. Enquanto surfava em Ethel Beach, no Parque Nacional de Innes, o adolescente foi atacado por um tubarão, cuja identidade não foi divulgada pela imprensa local. O ataque aconteceu na frente do pai do garoto, que desesperadamente tentou salvá-lo, mas infelizmente sem sucesso.



O tubarão arrancou uma das pernas do surfista, e apesar dos esforços de outro surfista que o retirou da água, o jovem não resistiu e faleceu na areia, apenas minutos após o ataque. A trágica notícia foi primeiramente relatada pelo Adelaide Advertiser. Testemunhas relataram que o jovem perdeu uma quantidade significativa de sangue durante o ocorrido.

"O tubarão arrancou-lhe a perna e então outro rapaz local saiu correndo, pulou na prancha e remou para ajudá-lo. O tubarão estava circulando sobre eles enquanto o cara tirava o menino da água. Havia muito sangue. Ele o trouxe para a costa, mas acho que já era tarde demais", disse um morador local ao Adelaide Advertiser.

De acordo com a reportagem, os serviços de emergência também tentaram desesperadamente salvar o adolescente, mas seus ferimentos foram fatais. Houve uma onda de tristeza após a trágica notícia.

"Um menino com muito potencial. Ele ocupará um lugar no coração de todos", escreveu um amigo da família nas redes sociais.

De acordo com um pescador da região, é frequente a presença de grandes tubarões ao longo da Baía de Marion, situada no Parque Nacional de Innes. Um desafio adicional é a ausência de sinal de celular dentro do parque, localizado no sul da Austrália.



Nos últimos meses, pelo menos quatro outros ataques de tubarão foram registrados nessa área. Entre as vítimas fatais estavam o surfista Tod Gendle, de 55 anos, e Simon Baccanello, de 46.