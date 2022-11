Juazeirense anuncia primeiros reforços para a temporada 2023

O Juazeirense já se movimenta no mercado para reforçar o elenco para a temporada 2023. Com partida oficial programada para 11 de janeiro, o Cancão de Fogo tratou de fechar com atletas para todos os setores do campo. Os jogadores estarão sob o comando do técnico Rodrigo Chagas, contratado na última quinta-feira, 10.

Para o setor defensivo o clube baiano acertou os retornos de Jamerson, de 28 anos, que teve passagem marcante pelo Cancão de Fogo em 2021 e estava no Cascavel-PR, e também o lateral-direito Dadinha, que esteve no elenco ainda neste ano.

No meio de campo, Reinaldo é o novo reforço do time de Juazeiro. O jogador de 26 anos teve passagens recentes por clubes como Bahia de Feira, Ferroviário-CE, Uberlândia-MG e Pouso Alegre-MG.

Para a zona ofensiva, quem retorna ao elenco é o atacante Kerley, que teve passagem pelo Juazeirense em 2021 e estava defendendo as cores do Botafogo-PB.

Sob o comando do recém-chegado técnico Rodrigo Chagas, o Cancão de Fogo terá somente a disputa do Campeonato Baiano prevista para a temporada de 2023.