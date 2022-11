Rodrigo Chagas é anunciado como novo técnico do Juazeirense

O técnico Rodrigo Chagas não durou por muito tempo desempregado após deixar o comando técnico do Jacuipense nesta quinta-feira, 10. Já nesta sexta-feira, 11, o treinador foi anunciado pelo Juazeirense, através do presidente do clube, deputado Roberto Carlos.

Chagas será auxiliado por Paulo Isidoro. O treinador trabalhou por 10 meses no clube de Riachão do Jacuípe. Com experiência no futebol baiano, o profissional, de 50 anos, também tem passagem pelo Vitória em 2021.

O Cancão de Fogo disputará, na próxima temporada, o Campeonato Baiano, a pré-Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro.