Juazeirense confirma Carlos Rabello como treinador para 2024 | A TARDE

Em planejamento para a temporada 2024, a Juazeirense anunciou, nesta segunda-feira, 30, o retorno do técnico Carlos Rabello, que comandou a equipe em parte da campanha do Baianão deste ano, terminando na quarta colocação geral.

Rabello retorna ao Cancão de Fogo após rápida passagem pelo Galícia, na Série B do Campeonato Baiano. Na temporada 2024, a Juazeirense tem em seu calendário a fase eliminatória da Copa do Nordeste, o Campeonato Baiano e o Brasileirão Série D. O treinador de 59 anos era o comandante da equipe no acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, em 2017.

“Vamos em busca de grandes conquistas juntos”, disse o presidente da Juazeirense, Roberto Carlos.

O primeiro jogo oficial da Juazeirense está marcado para o dia 7 de janeiro, pela Pré-Copa do Nordeste. No dia 14, o Cancão de Fogo estreia no Campeonato Baiano, enquanto a data prevista para o primeiro jogo da Série D do Brasileirão é 21 de abril.