Juazeirense perde para o Retrô-PE e segue sem vencer na Série D | A TARDE

A Juazeirense foi até Pernambuco na tarde deste domingo, 5, e perdeu por 1 a 0 para o Retrô. O jogo válido pela 2ª rodada da Série D do Brasileirão foi realizado na Arena Pernambuco, na região metropolitana de Recife. Renato Henrique marcou o único gol da partida.

Com o resultado, o Cancão de Fogo segue sem vencer e cai para a 6ª posição no Grupo A4, com apenas um ponto. Na próxima rodada, dois representantes baianos se enfrentam em Pituaçu. O jogo entre Jacuipense e Juazeirense, pela 3ª rodada, está marcado para as 15h de sábado.

