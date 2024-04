Juazeirense x Sport: onde assistir e escalações | A TARDE

De virtual eliminado a postulante a classificação na Copa do Nordeste. A Juazeirense entra em campo logo mais às 21h30, onde encara o Sport Recife, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE, pela última rodada da primeira fase da Lampions League. Além de fazer a sua parte, o Cancão de Fogo precisa torcer por tropeços de rivais.

A equipe do Norte do estado é o 5ª colocada do grupo B, com seis pontos somados. Para avançar, os comandados do técnico Evandro Guimarães precisam vencer em Pernambuco e torcer para que Náutico, Altos-PI ou Fortaleza não vençam seus jogos. Caso empate, o Cancão torce por derrota do Náutico. Se perder, está eliminado.

Onde assistir

Transmissão: TV Aratu/SBT (TV aberta), Nosso Futebol (PPV) e DAZN (Streaming)

Escalações prováveis

Juazeirense - Técnico: Evandro Guimarães

O técnico Evandro Guimarães deve manter a equipe base que derrotou o River-PI por 4 a 1 no Adauto Moraes rodada passada. A preparação do time foi cercada de muito mistério e a lista dos jogadores relacionados não foi divulgada.

Provável time: João Guilherme; Edson Oliveira, Zé Romário, Wendell e Yan Ferreira; Waguinho, Elivélton Baixola, Bruno Matos e Clébson; Alexsandro e Ian Augusto.

Sport - Técnico: Mariano Soso

Líder do grupo A do Nordestão com 14 pontos, o Sport busca vencer para garantir a primeira posição sem depender de outros resultados. Para esta noite, o time conta com os retornos do zagueiro Rafael Thyere, recuperado de dores lombares que o tirou do time há oito jogos e do volante Fabricio Domínguez, recuperado de dores musculares na coxa.

Provável time: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castan e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Barletta, Romarinho e Gustavo Coutinho..