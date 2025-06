Judocas representam Instituto em Super Etapa de Jequié

Rafaela Borges, 15 anos, compete com atletas até dois anos mais velhas na categoria cadete - Foto: Divulgação | IMF

Após os títulos na Super Etapa Salvador, as judocas do Instituto Maicon França (IMJ), Beatriz Anjos, Rafaela Borges e Solangy Carvalho, se preparam para a Super Etapa de Jequié, que acontece nos próximos dias 13 e 14 de junho. A competição serve como preparação para o Brasileiro, que acontece em julho em Salvador.

Na última competição disputada, a Super Etapa Salvador, Solangy foi campeã na categoria sub-11, peso ligeiro (-30 kg), com duas vitórias por ippon, golpe que finaliza a luta. O coordenador técnico da equipe, Maicon França, considera Solangy um expoente do judô baiano, com potencial de seleção.

Outras duas judocas que estão trilhando um caminho de sucesso são Rafaela Borges, de 15 anos, e Beatriz Anjos, de 19. Rafaela está no penúltimo estágio antes de chegar à categoria adulta e, na Super Etapa Salvador, sagrou-se campeã cadete, para atletas sub-18, no peso meio leve (-48kg) também com dois ippons.

Beatriz compete como júnior, no sub-21, e já se prepara para enfrentar as atletas da categoria adulto. Na categoria médio (-63 kg) ela também subiu no lugar mais alto do pódio na Super Etapa Salvador com dois ippons. Juntas, as três vivem a expectativa de repetir os feitos na Super Etapa de Jequié e se qualificarem ainda mais para as disputas nacionais.