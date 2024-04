Juiz relata copo jogado no gramado em revés do Vitória no Barradão | A TARDE

Após perder em casa para o Palmeiras, por 1 a 0, no domingo (14), o Vitória também foi marcado negativamente na súmula do árbitro Bráulio da Silva Machado. O juiz registrou que um copo foi arremessado pela torcida rubro-negra contra um jogador visitante no Barradão.

O fato ocorreu no segundo tempo, quando o Leão já estava perdendo por 1 a 0. No documento, a arbitragem relatou que, enquanto a partida estava paralisada, um copo foi lançado da arquibancada da torcida do Vitória em direção a um jogador do Verdão que ia cobrar o escanteio. Porém, ele não foi atingido.

Veja:

"Conduta do público: informo que aos 29 minutos do 2º tempo, no momento em que a partida estava paralisada e um atleta da equipe visitante (se palmeiras) estava posicionado para cobrar um tiro de canto, foi arremessado dentro do campo de jogo um copo com liquido não identificado por torcedores localizados na área destinada à equipe mandante (ec vitória).,no entanto, os objeto não atingiu ninguém".

Após o revés sofrido, o Rubro-Negro baiano entra em campo, novamente no Barradão, apenas no próximo domingo (21), às 16h, para o Ba-Vi, em jogo válido pela 3ª rodada do Brasileirão. Vale lembrar que o confronto contra o Cuiabá, que seria no meio desta semana, pela 2ª rodada, foi adiado.