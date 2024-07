"Juíz tem que impor limites", diz técnico do Paraguai sobre Vini Jr

Vini Jr. desequilibrou a favor do Brasil contra o Paraguai - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

A goleada do Brasil em cima do Paraguai, nesta sexta-feira, 28, contou também com um show de dribles do atacante Vinícius Júnior. Sempre que o brasileiro pegava na bola, quase sempre vinha acompanhado de uma jogada de efeito, que terminava com uma falta e com os paraguaios reclamando da postura do craque do Real Madrid.

Técnico da seleção do Paraguai, o argentino Daniel Garnero comentou o estilo de jogo e jogou a responsabilidade para a equipe de arbitragem.

Ele tem um jeito de jogar que obviamente não é muito confortável para os rivais aceitarem, mas é para isso que serve o árbitro. O árbitro tem que impor estes limites. Ele joga como acha que deve jogar Daniel Garnero - técnico do Paraguai

Em diversos momentos da partida, no Allegiant Stadium, o atacante brasileiro se envolveu em discussões com adversários, que distribuíam entradas duras ou reclamações após dribles de Vinícius.



Mesmo assim, o atacante brasileiro foi eleito o melhor jogador em campo e saiu satisfeito com o próprio rendimento. Após a partida, ele fez críticas à Conmebol e disse que "fez um jogo do nível do jogador que é".



O próximo jogo da Seleção Brasileira na Copa América acontece nesta terça-feira, 2, às 22h, contra a Colombia, pela partida que fecha o Grupo D.