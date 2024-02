Julgamento de Daniel Alves durará três dias; saiba detalhes | A TARDE

Acusado de estupro, o brasileiro Daniel Alves será julgado na próxima semana entre os dias 5 e 7 de fevereiro, na cidade de Barcelona, na Espanha. O ex-jogador será julgado por estuprar uma jovem em dezembro de 2022, em uma boate na cidade. O acusado está preso em regime fechado há um ano, desde janeiro de 2023.

As sessões do julgamento contarão com o depoimento de Daniel Alves e de mais 28 testemunhas que estavam na boate no dia do suposto crime. Tanto a defesa quanto a acusação pediram a participação de tais.

O baiano, nascido na cidade de Juazeiro, se pronunciará na primeira sessão, no dia 5. Além dele, neste mesmo dia, as primeiras seis testemunhas falarão. As 22 pessoas restantes, que testemunharão no caso, falarão no dia seguinte, 6 de fevereiro. Para finalizar, o dia 7, terceiro de julgamento, servirá para os trâmites periciais, que entregarão um relatório e conclusões.

Ao encerramento, a juíza do caso, Isabel Delgado Pérez, ficará encarregada pela sentença, que ainda não há prazo para ser divulgada, segundo o portal G1, que entrou em contato com o tribunal.

A acusação do caso pediu a pena máxima para crimes de violência sexual na Espanha, que significa 12 anos de prisão. Enquanto isso, o Ministério Público espanhol pede nove anos de exclusão.