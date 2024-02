Julgamento de Daniel Alves por caso de estupro começa nesta segunda | A TARDE

Começou nesta segunda-feira, 5, o julgamento do ex-jogador da seleção brasileira, Daniel Alves, em um caso de estupro contra uma jovem na cidade de Barcelona, na Espanha. O baiano está preso em regime fechado há um ano, desde janeiro de 2023. O julgamento só deve chegar ao fim no dia 7 de fevereiro.

De acordo com a Justiça Espanhola, as sessões do julgamento contarão com o depoimento de Daniel Alves e de mais 28 testemunhas que estavam na boate no dia do suposto crime. Tanto a defesa quanto a acusação pediram a participação de tais.

O depoimento de Daniel Alves acontecerá já nesta segunda, primeiro dia do julgamento. Outras seis testemunhas devem ser ouvidas. Na terça-feira, 6, as outras 22 testemunhas darão seu depoimento. Já a quarta-feira, 7, servirá para os trâmites periciais, que entregarão um relatório e conclusões.

O pedido do Ministério Público da Espanha é que Daniel Alves seja condenado a nove de reclusão. Por outro lado, a acusação do caso pediu a pena máxima para crimes de violência sexual na Espanha.

Ao encerramento, a juíza do caso, Isabel Delgado Pérez, ficará encarregada pela sentença, que ainda não há prazo para ser divulgada.