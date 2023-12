"Justa homenagem", afirma diretor de patrimônio do Vitória | A TARDE

Iuri Matos, diretor de Patrimônio, obras e conservação do Vitória, marcou presença na Sessão Especial no Plenário Cosme de Farias, na Câmara Municipal de Salvador, na manhã desta segunda-feira, 11, para uma homenagem ao clube rubro-negro pela campanha no ano de 2023, onde conquistou o acesso à Série A e o título inédito da Série B.

Além do agradecimento ao vereador Anderson Ninho, idealizador da proposta, o diretor comentou sobre as atuais e futuras obras que acontecerão no Estádio Manoel Barradas, o Barradão.

Em 2022, quando o Leão estava na Série C, foi necessário um trabalho árduo de recuperação, tanto estrutural quanto no futebol. O diretor garante que a sessão é um justo reconhecimento ao clube, que conseguiu grandes resultados na temporada.

“É um grande reconhecimento de todo um trabalho que vem sendo feito desde a série C e agora na volta à tão sonhada Série A, que é o lugar de onde o clube nunca deveria ter saído. A nação rubro-negra, os torcedores e a imprensa sabem como esse grupo, que está hoje, encontrou o clube, não precisa ficar falando toda hora. Por isso, foi uma reconstrução de todos os setores do clube, não só o futebol, que é o carro chefe. Conseguimos reconstruir o clube, voltamos para a elite e agora vamos vir muito mais fortes.", afirmou Iuri Matos.

Desejando fazer bonito dentro e fora dos gramados na temporada de 2024, o clube já iniciou uma série de obras que acontecerá no Barradão. Entre elas, no alambrado, mudando para acrílico, sanitários femininos e vestiários.

Além disso, voltando à época dourada, Iuri também comentou sobre a volta do incentivo à base, na criação de uma academia de futebol, com previsão para duas mil crianças durante o ano.

“Para o torcedor entender, não é uma academia de ginástica, mas sim uma escolinha de futebol, para crianças, onde pretendemos rentabilizar o valor arrecadado e será reinvestidos na base. A gente está com previsão de inauguração para janeiro, por isso estamos correndo para que esteja tudo pronto no primeiro jogo do Barradão, dia 20 de janeiro", projetou o diretor de patrimônio, obras e conservação.

Na parte externa do estádio, também ocorrerá obras, tanto no estacionamento, onde boa parte dos torcedores se reúnem antes e depois dos jogos, mas também na Rua Artêmio Valente, via que dá acesso ao estádio.

“Já foi publicada a homologação da licitação e já estão começando as obras, mas essa vai demorar um pouquinho mais, porque só ficará pronta no segundo semestre do ano que vem. O estacionamento, por outro lado, estamos com uma previsão de 90 dias, ou seja, ainda no Campeonato baiano", finalizou Iuri.