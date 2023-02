Justiça espanhola nega liberdade provisória de Daniel Alves

O Tribunal de Barcelona recusou o pedido de liberdade provisória do jogador Daniel Alves, que é acusado de estupro em uma boate na Espanha. Sendo assim ele continuará em prisão preventiva por risco de fuga.

A defesa de Daniel alegou que o brasileiro tem residência na Espanha e que não tem risco nenhum de fugir do país. Os advogados ainda ofereceram entregar os passaportes do atleta, além dele se apresentar diariamente à Justiça. Mas mesmo assim não foi o suficiente para convencerem os juízes do caso.

Os juízes dizem que existe essa possibilidade de fuga pelos seguintes fatos: a residência principal de Daniel Alves é no Brasil, ele tem uma série de negócios em território brasileiro, ele possui ainda condições financeiras de alugar um avião para deixar a Espanha sem os controles tradicionais dos aeroportos.

Daniel Alves foi preso no dia 20 de janeiro. Ele foi acusado por estuprar uma mulher dentro de um banheiro de uma boate na Espanha no fim de 2022.