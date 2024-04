Kaká comenta sobre fim de relacionamento com ex-exposa | A TARDE

Após um término polêmico com a ex-esposa, Carol Celico, o ex-jogador Kaká se pronunciou sobre o ocorrido que voltou a ser assunto nas redes sociais nesta semana. O relato aconteceu em um bate-papo no podcast do jornal espanhol Sport.

O ex-atleta do Milan contou que na época fez de tudo que podia para reverter a decisão da mulher, porém nenhuma tentativa deu certo. "Ela disse: ‘Não estou feliz e atribuo minha infelicidade ao casamento’. Eu estava morando nos Estados Unidos, e ela pediu para voltar para o Brasil. As palavras dela foram: ‘Quero voltar para o Brasil, quero morar lá e não quero mais estar casada'”, disse.

Kaká contou que passou um tempo tentando assimilar a situação após o rompimento dos laços e precisou da ajuda de pastores para conseguir uma superação. Segundo o ex-jogador, foi tudo muito difícil e na religião em que cultua "um cristão não se casa para se divorciar”.

O ex-jogador de 41 anos e Carol estavam juntos desde crianças. A união dos dois gerou dois filhos e terminou em 2015. Em entrevistas recentes, a mulher abriu o jogo sobre o caso e afirmou que o motivo nunca foi traição, ou tratamentos ruim, mas sim que Kaká era muito bonzinho.

"O Kaká não me traiu, sempre me tratou bem, me deu uma família maravilhosa, mas eu não estava feliz, me faltava algo. O problema é que ele era perfeito demais", alegou Celico.