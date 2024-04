Kamila Cardoso é escolhida pelo Chicago Sky no draft da WNB | A TARDE

A pivô brasileira Kamila Cardoso, 22, foi selecionada, na noite desta segunda-feira, 15, pelo Chicago Sky para disputar a WNBA (Women's National Basketball Association) em 2024. A atleta foi a terceira escolha da equipe no Draft 2024 da liga feminina de basquete dos Estados Unidos.

Esta é a melhor posição já alcançada por um atleta brasileiro nas ligas de basquete dos EUA. Kamila será, ainda, a 15ª brasileira na história a competir na WNBA.

Com 2,01 metros, a pivô foi a principal pontuadora e reboteira do Gamecocks ao longo da última temporada, com média de 14 pontos e quase 10 rebotes por partida.

"A diferença de jogar basquete no Brasil e jogar basquete aqui [nos EUA], é que no Brasil nós fazemos por diversão", disse Kamila em recente entrevista ao site The Athletic, acrescentando: "Um monte de crianças correndo para cima e para baixo."