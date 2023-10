Kel Baiano é preso na Paraíba acusado de ser mandante de homicídio | A TARDE

A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), efetuou a prisão de Kel Baiano na noite desta quarta-feira, 18. O jogador é acusado de ser mandante de um homicídio no Espírito Santo e estava com mandado de prisão em aberto.

De acordo com informações da DRACO, a ação foi realizada em conjunto com a Polícia Civil do Espírito Santo, que entrou em contato para localizar o foragido na cidade de Patos, município que fica a cerca de 300 km da capital João Pessoa. O jogador foi encaminhado para a carceragem da central de polícia e ficará à disposição da justiça.

Nesta quinta-feira, 19, a Polícia Civil da Bahia cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do jogador no bairro Parque Ipê, em Feira de Santana. No local, que estava fechado há três dias, foram encontrados três cães em situação de maus tratos. Os animais estavam sem água e sem alimento e foram encaminhados a uma clínica veterinária.

Aos 29 anos, Judicael dos Santos Ferreira Filho, conhecido no futebol como Kel Baiano, tem passagem por diversos clubes do futebol da Bahia. No início deste ano ele disputou o Campeonato Baiano pelo Jacobinense, e no ano anterior vestiu as camisas de Barcelona de Ilhéus e Jequié, este último na Série B estadual. Além disso, o atacante também jogou no Bahia de Feira, Fluminense de Feira, Atlético de Alagoinhas e Doce Mel.

Confira o vídeo do momento da prisão do jogador:





Divulgação | DRACO/PCPB