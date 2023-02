Keno Marley avança à semifinal em torneio e já garante medalha

O pugilista baiano Keno Marley avançou, na tarde desta sexta-feira, 24, para a semifinal do Torneio de Strandja de boxe, realizado na cidade de Sófia, na Bulgária.

Essa foi a segunda luta de Keno na competição. Para conseguir a classificação, ele derrotou o uzbeque Lazizbek Mullojonov, por decisão dos juízes. O adversário era o atual campeão asiático na categoria acima dos 92 quilos.

Como os derrotados na semifinal também ficam com medalha (bronze), Keno já se garantiu no torneio. Agora, ele encara o grego Nanitzanian Vagkan, neste sábado, 25, com horário ainda a ser definido.