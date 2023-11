Kepa sofre lesão muscular e poderá desfalcar o Real Madrid por semanas | A TARDE

O goleiro do Real Madrid, Kepa Arrizabalaga, sofreu uma pequena lesão muscular na quarta-feira, antes do jogo da Liga dos Campeões contra o Braga, o que pode fazê-lo ficar afastado por cerca de três semanas.

Kepa passou nesta quinta-feira, 9, por exames médicos que revelaram uma pequena ruptura no adutor da perna direita, aguardando confirmação com uma ressonância magnética marcada para sexta-feira.

O goleiro merengue poderá precisar de um período de duas a três semanas de recuperação, disseram fontes do Real Madrid à AFP nesta quinta.

O goleiro deixou o campo na quarta-feira depois de sentir um desconforto no aquecimento antes do jogo da Liga dos Campeões contra o Braga, a quem o Real Madrid acabou vencendo por 3 a 0, e se classificou de forma antecipada para as oitavas de final do torneio continental.

Seu substituto, o ucraniano Andriy Lunin, defendeu um pênalti aos cinco minutos de jogo, colocando seu time no caminho da vitória.

Kepa vai ficar de fora do jogo de sábado contra o Valencia, no Santiago Bernabéu, e não poderá disputar as partidas da Data Fifa da seleção espanhola, cuja lista de convocados será anunciada pelo técnico Luis de la Fuente na sexta-feira.