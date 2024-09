Keyla Barros conquista a medalha de bronze nos 1500m classe T20

Keyla Barros conquistou a primeira medalha paralímpica da carreira - Foto: Wander Roberto/CPB

A corredora piauiense Keyla Barros, prestes a completar 30 anos, alcançou um dos maiores marcos de sua carreira ao conquistar a medalha de bronze na prova dos 1500 metros, classe T20, para atletas com deficiência intelectual, nas Paralimpíadas de Paris. Com o tempo de 4min29s40, Keyla garantiu seu lugar no pódio, coroando anos de dedicação e esforço.

O ouro da prova foi conquistado pela polonesa Barbara Bieganowska-Zajac, enquanto a ucraniana Liudmyla Danylina ficou com a prata.

Keyla chegou a Paris com grande expectativa, impulsionada por uma série de resultados expressivos. Nos dois últimos Campeonatos Mundiais da modalidade, ela conquistou a medalha de prata, feitos que a posicionaram na segunda colocação do ranking mundial.

Antes de sua participação individual nas Paralimpíadas, Keyla Barros atuou como atleta-guia para Edneusa Dorta, sua compatriota que representou o Brasil nos Mundiais e nas Paralimpíadas do Rio e de Tóquio. A experiência adquirida como guia contribuiu para seu desempenho em Paris, onde finalmente alcançou a tão sonhada medalha paralímpica.