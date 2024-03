Kleber Bambam desafia Jake Paul, mas é ignorado por youtuber | A TARDE

Após ser nocauteado por Acelino 'Popó' Freitas em apenas 36 segundos, o ex-BBB Kleber Bambam quer se manter no boxe. Durante participação em podcast, o influenciador desafiou o lutador e youtuber Jake Paul para uma luta que aconteceria em dezembro.

Jake Paul, que já foi estrela da Disney e tem um grande canal no Youtube, não se manifestou sobre o possível combate com o influencer brasileiro.

Nesta quinta-feira, 7, Jake anunciou que deverá subir no ringue contra o campeão Mike Tyson. Mesmo assim, Bambam alegou que está em contato com o treinador do youtuber e que pretende viabilizar o confronto para o fim deste ano.

A luta entre a lenda do boxe Mike Tyson e Jake Paul será realizada no AT&T Stadium, em Dallas. O combate foi marcado para o dia 20 de julho e terá transmissão da Netflix. O espaço tem lugar para 80 mil pessoas.

"Ele cresceu significativamente como boxeador ao longo dos anos, então será muito divertido ver o que a vontade e a ambição de uma 'criança' podem fazer com a experiência e aptidão de um GOAT.' Estou muito ansioso para entrar no ringue com Jake Paul", disse Tyson.