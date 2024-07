Laís Souza revela vida sexual após acidente: 'Fui quebrando os tabus'

Ex-ginasta namora com Beatriz Canabrava há dois anos - Foto: Reprodução | Instagram

A ex-ginasta Laís Souza, que ficou tetraplégica há 10 anos após sofrer acidente em uma estação de esqui, nos Estados Unidos, contou em entrevista à Marie Clair, como tem sido a sua vida a partir dessa nova condição física.

Ela contou o que aprendeu durante esse período, inclusive a maneira de encarar a vida sexual. Ela namora Beatriz Canabrava há dois anos. "Sempre fui uma garota muito ligada a isso e quando aconteceu o acidente pensei: 'Acabou o movimento, logo não tenho sensibilidade'. Fui quebrando os tabus ao longo do tempo e me descobrindo. Fui entendendo que existem outras áreas que posso sentir prazer, que me sinto mais à vontade, e treinando também. Me sinto mais segura com o meu corpo hoje do que três anos depois do acidente, quando fiquei muito magrinha", disse.

As sessões de fisioterapia e os cuidados médicos fazem parte do cotidiano dela, que comemora cada conquista alcançada "Acho que não dá para perceber uma grande diferença do que mudou, mas teve uma pequena melhora. Consegui fortalecer um pouco mais o meu corpo e hoje sinto ele mais preparado para receber algum algum tipo de estudo ou pesquisa que estiver acontecendo", diz.

A ex-ginasta ainda comenta seu atual namoro com Beatriz Canabrava. "Estou apaixonada faz quase dois anos. Está me completando bastante."