Lakers classifica e Warriors é eliminado; Confira quartas da Copa NBA | A TARDE

A mais nova Copa da NBA conheceu os seus classificados para as quartas de final nesta terça-feira, 28, com a decisão dos últimos jogos da fase de grupos. Desta forma, a próxima fase do torneio será entre os dias 4 e 6 de dezembro, segunda à quarta, com oito equipes que seguem vivas em busca do troféu.

Apesar de ser inspirada nas competições europeias, que seguem calendários diferentes para cada competição, a Copa da liga segue um formato diferente. Os jogos da temporada regular, que classificam oito equipes para os playoffs, também serão válidos para a Copa, de forma que, não aumente a carga de minutos jogados dos atletas.

Assim, apenas duas datas, que são referentes as decisões, estão em aberto e ocorrerão em Las Vegas, Nevada. Além da entrega para o MVP, os organizadores desembolsarão um valor de 500 mil dólares (cerca de R$ 2,5 milhões), para cada jogador do time vencedor. Já os 2º colocados, levarão 200 mil dólares (R$ 1 milhão) para casa.

Diferente do que ocorre nos playoffs da NBA, a Copa terá decisões através de jogos únicos. A semifinal está marcada para o dia 7 de dezembro, com a grande decisão prevista para o dia 9 de dezembro.

Kings vence Warriors e classifica | Foto: LACHLAN CUNNINGHAM VIA AFP

Como vai funcionar?



Respeitando as divisões e conferências da liga, foram criados seis grupos com cinco equipes, totalizando 30 franquias ao todo. A partir disso, jogando entre si, o líder de cada grupo avançou às quartas, assim como os dois melhores segundos colocados de cada conferência, finalizando em oito franquias nas decisões.

Últimos classificados:

Los Angeles Lakers e Indiana Pacers venceram os quatro jogos da primeira fase, classificando de forma antecipada. Enquanto isso, algumas equipes ficaram para decidirem os seus jogos na última terça-feira, 28. São eles: Boston Celtics, New Orleans Pelicans, New York Knicks, Milwaukee Bucks, Phoenix Suns e Sacramento Kings, que venceram o Golden State Warriors em uma virada impressionante no último segundo de jogo.

Confira o calendário dos jogos:

4/12: Boston Celtics x Indiana Pacers — 21h30

5/12: New Orleans Pelicans x Sacramento Kings — 0h

5/12: New York Knicks x Milwaukee Bucks — 21h30

6/12: Phoenix Suns x Los Angeles Lakers — 0h