Lamine Yamal toma atitude após vídeo polêmico de namorada; saiba mais

Nenhuma das duas partes se manifestou publicamente sobre o ocorrido - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O atacante do Barcelona e grande joia espanhola, Lamine Yamal, parece que colocou um ponto final no relacionamento com a influenciadora Alex Padilla. Recentemente, um vídeo viralizou nas redes sociais onde a jovem aparece sentando no colo de outro rapaz.

As imagens que circularam podem ter sido o motivo do rompimento entre Yamal e Padilla. O ex-casal, inclusive, já teria deixado de se seguir no Instagram.

O registro foi feito durante uma transmissão ao vivo de um rapaz no Instagram. Em certo momento, Padilla surge na gravação aparentemente sentada nas pernas de outro menino presente no local, mas a filmagem é abruptamente interrompida.

Com a repercussão, diversas pessoas reprovaram a atitude da influenciadora. Até o momento, nenhuma das duas partes se manifestou publicamente sobre o ocorrido.

No último domingo, 28, Yamal esteve ao lado do atacante Nico Willians em uma boate em Marbella, na Espanha. Nas imagens, a dupla, que brilhou no título espanhol da Eurocopa, aparece dançando no local.

Assista: