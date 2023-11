Lando Norris conquista 'pole' da corrida sprint do GP do Brasil | A TARDE

O piloto britânico da McLaren Lando Norris conquistou a pole position para a corrida sprint de curta distância do GP do Brasil, em São Paulo, após marcar o melhor tempo do treino classificatório neste sábado, 4, com o tempo de 1min10s622.

Norris superou os dois pilotos da Red Bull, o holandês Max Verstappen, que fez o tempo de 1min10s683, e o mexicano Sergio Pérez (1min10s756) e que completa o trio que lidera o grid.

"É uma boa surpresa, acho que compensamos ontem. É minha primeira pole position em muito tempo e estou feliz", declarou Norris após terminar o treino classificatório.

A prova de curta distância do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, terá 100 quilômetros de extensão e terá largada às 15h30 (horário de Brasília).

Nos treinos classificatórios para o GP do Brasil, que aconteceram na sexta-feira, o holandês Max Verstappen conquistou a pole, seguido pelo piloto monegasco da Ferrari Charles Leclerc e pelo canadense Lance Stroll (Aston Martin).

Resultados dos treinos classificatórios para a corrida sprint do GP do Brasil:

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:10.622

2. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:10.683

3. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:10.756

4. George Russell (GBR/Mercedes) 1:10.857

5. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:10.940

6. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:11.019

7. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:11.077

8. Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri-Red Bull) 1:11.122

9. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:11.126

10. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:11.189

Grid de largada:

1ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

George Russell (GBR/Mercedes)

3ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

4ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri-Red Bull)

5ª fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

6ª fila:

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

7ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)

8ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

9ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari)

10ª fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)