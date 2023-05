Lateral com passagem pelo Barcelona é preso no Distrito Federal

O ex-jogador do Barcelona e São Paulo, Douglas Pereira, foi preso durante o feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril. A informação foi revelada pelo Jornal de Brasília nesta terça-feira, 23.

De acordo com a publicação, o jogador atirou para o alto com uma pistola de calibre .380 na área de estacionamento público situada no Setor de Clubes Esportivo Sul (SCES). Douglas teria participado de um passeio de lancha no Lago Paranoá, onde fez uso de bebida alcoólica e se desentendeu com outros ocupantes da embarcação.

O inquérito informa que, “já em terra firme, próximo do horário de fechamento da marina, um segurança do estabelecimento pediu que eles deixassem o local. Douglas foi até o estacionamento onde estava seu carro e efetuou o disparo”.

Os seguranças chamaram a Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), que chegou ao local e encontrou a esposa do atleta, que confirmou os disparos. O jogador foi visto saindo de um matagal, onde escondeu o registro da arma e munições. Douglas foi preso em flagrante e conduzido até a delegacia, e a pistola não foi localizada.

Douglas passou por uma audiência de custódia no dia 23 de abril e foi liberado. Ele terá que cumprir medidas como: comparece a todos os atos do processo, não mudar de endereço sem comunicar o juízo.