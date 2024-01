Lateral da Seleção Brasileira é mais um a trocar Europa pela Arábia | A TARDE

Jogador com passagem pela Seleção Brasileira, Renan Lodi é mais um que troca o futebol europeu pela Arábia Saudita. O lateral-esquerdo foi anunciado como novo reforço do Al-Hilal, mesmo time de Neymar.

Aos 25 anos de idade, Lodi deixa o Olympique de Marselha para assinar até 2027 com o clube árabe. Além de Ney, ele vai encontrar os brasileiros Malcom e Michael.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o valor investido pelo Al-Hilal para contratar o defensor foi cerca de 20 milhões de euros (R$ 107 milhões). Ele é o oitavo estrangeiro a chegar no clube.

Com diversas convocações para a Amarelinha, incluindo para a Copa América de 2021, Renan Lodi acumula passagens por Athletico, Atletico de Madrid, Nottingham Forest e Olympique de Marselha.

O Al-Hilal é o líder do Campeonato Saudita, com uma campanha invicta de 17 vitórias e dois empates em 19 rodadas. O time é treinado pelo técnico português Jorge Jesus, conhecido pela passagem vitoriosa no Flamengo.