Lateral do Bahia dá assistência e Colômbia vence amistoso | A TARDE

Diferente do primeiro amistoso desta Data Fifa, contra a Espanha, o lateral colombiano, Santiago Árias, do Bahia, saiu do banco e foi decisivo na vitória da Colômbia, por 3 a 2, sobre a Romênia, na tarde desta terça-feira (26).

No lance, Mojica disparou pela esquerda e rolu a bola para Arias, que tocou para Yaser Asprilla marcar o terceiro gol da equipe sul-americana.

https://twitter.com/FPC_Goats4/status/1772734690782228585

Com o fim da Data Fifa, o lateral-direito retorna ao Brasil e deve ser opção para a comissão do técnico Rogério Ceni no Ba-Vi do próximo domingo (31), pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano, no Barradão.