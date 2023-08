Lauro de Freitas Recebe o Campeonato Baiano de Karatê

Lauro de Freitas foi escolhido como local para sediar o Campeonato Baiano de Karatê FKSB 2023. A Federação de Karatê Shotokan da Bahia (FKSB) está organizando o evento, que conta com o respaldo da Confederação Nacional de Karatê do Brasil e da World Karate Confederation. A competição está agendada para os dias 26 e 27, a ser realizada no Shopping Park Bahia.

Para participar do torneio, os competidores necessitam ser afiliados às associações vinculadas à FKSB. Com início programado para às 08h30, os inscritos terão a oportunidade de competir em várias divisões, tanto masculinas quanto femininas, de Kata (sequências de movimentos representando uma luta imaginária) e Kumite (combate entre os atletas).

Além disso, haverá a categoria individual, aberta inclusive para crianças de 4 e 5 anos, na classe "Pega Bolinha", e a categoria Master, designada para atletas com até 80 anos. A taxa de inscrição é de R$ 90,00, permitindo que os participantes disputem nas duas categorias, tanto Katá quanto Kumitê. As inscrições devem ser realizadas pelas suas respectivas associações e/ou federações através do e-mail: [email protected].