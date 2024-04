Leão campeão? Vantagem criada em jogo de ida costuma definir vencedor | A TARDE

Jogando no Barradão, o Vitória virou a partida em cima do Bahia e aplicou 3 a 2, na partida de ida da final do Campeonato Baiano de 2024, na noite de domingo, 31. O Portal Massa!, portanto,fez o levantamento das últimas cinco finais protagonizadas pela dupla Ba-Vi e constatou que, geralmente, as vantagens criadas nos primeiros jogos são determinantes para consagrar o campeão.

Dos últimos encontros entre as equipes, com exceção de 2017, onde as duas partidas da final terminaram empatadas - o Leão foi campeão daquela edição -, os jogos de ida tiveram um vencedor, que veio a levantar a taça.

Em 2016, por exemplo, o Vitória construiu a vantagem de 2 a 0, jogando em casa no jogo de ida, e mesmo perdendo por 1 a 0 no segundo duelo, na Arena Fonte Nova, faturou o título.

Outro caso que não sai da memória do torcedor rubro-negro foi a vitória por 7 a 3, em 2013. Na época os times fizeram a primeira partida da decisão na casa do Tricolor de Aço e, num cenário atípico, para ser campeão o Bahia teria que vencer por 5 gols de diferença, jogando no campo do adversário. Naquele ano, com um simples 1 a 1 no placar, o Vitória foi campeão.

No lado tricolor, o cenário se fez valer em 2014. O time comandado por Marquinhos Santos bateu o Vitória de Ney Franco por 2 a 0, na Fonte Nova. Com a vantagem do empate no jogo de volta, um 2 a 2 nervoso tornou o Tricolor de Aço vencedor.

O Esquadrão, por sua vez, carrega a pompa de ter se sobressaído ao rival na última decisão estadual envolvendo os dois times. Com triunfos nas partidas de ida e volta, em 2018, o Bahia levou a melhor e levantou a taça do Baianão, em pleno Barradão.

O Leão sai na frente

Comandado por Léo Condé, o Vitória colocou uma dose de facilidade numa situação difícil, que é superar o maior rival dentro de seu domínio, com total apoio de sua torcida.

Na Arena Fonte Nova, no próximo domingo, 7, um empate coloca a 30ª taça estadual da história do Rubro-negro nas garras do Leão.