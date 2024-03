"Leão, logo voltarei", tranquiliza lateral do Fortaleza após ataque | A TARDE

Após sofrer uma lesão cranioencefálica e precisar levar 13 pontos, Escobar, do Fortaleza, se pronunciou, através da sua conta no Instagram, sobre o episódio na noite desta quinta-feira, 22. O lateral foi o mais prejudicado pelo atentado sofrido no ônibus do Leão do Pici, em Recife, na última quarta-feira, 21, e fez questão de tranquilizar a família e saudar os torcedores do tricolor cearense.

"Bom, primeiro quero que minha família e meus amigos saibam que estou bem. Obrigado a todas as pessoas que se preocuparam e escreveram, mandaram forças e oraram por toda a equipe. Agora em casa, é mais tranquilo contar. Felizmente não tive uma tragédia, aqui com 13 pontos no rosto, mais algumas manchas. Leão, logo voltarei a lutar", postou.

O Fortaleza desembarcou nesta quinta no Ceará, após atendimentos de todos os atletas feridos no atentado, que ocorreu depois do fim da partida contra o Sport, pela Copa do Nordeste. Desta forma, ainda em pronunciamento, Escobar, disse que o episódio ficará a cargo da justiça.

"O resto ficará a cargo da Justiça ou dos responsáveis. Isso não funciona no futebol, somos seres humanos trabalhadores como todos, temos família e filhos que nos esperam em casa também", continuou Escobar.

No desembarque, foi possível ver atletas como Dudu, João Ricardo e Lucas Sasha com curativos. O Leão do Pici volta a campo, na Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, 29, contra o Fluminense-PI, no Lindolfo Monteiro, às 20h.