Lebron James comenta saída de Klopp do Liverpool "obrigado por tudo" | A TARDE

Como anunciado na manhã desta sexta-feira, 26, após quase 10 anos, o técnico Jürgen Klopp deixará o Liverpool, ao fim da atual temporada, em junho deste ano. Por meio de comunicado oficial, ele afirmou que está "ficando sem energia" e que teria que fazer este anúncio em algum momento.

Desta forma, sendo um dos principais treinadores do futebol mundial, Klopp comoveu uma leva de fãs que admiram o trabalho feito no Liverpool. Entre eles, está o craque da NBA Lebron James, que é torcedor declarado da equipe inglesa.

Além de apoiador do heptacampeão da Champions League, Lebron tem ações no clube através do grupo de investimento 'Fenway Sports Group' desde 2011, assim, sendo dono de parte do time.

Na mensagem divulgada em uma das suas redes sociais, o craque agradeceu ao técnico alemão pelos anos na equipe e garantiu que ele jamais será esquecido. Além disso, Lebron utilizou da frase símbolo dos Reds, o "you’ll never walk alone", que no português significa "você nunca andará sozinho".

"OBRIGADO POR TUDO E MAIS!! Você é um ótimo gerente e nunca será esquecido e, o mais importante, NUNCA ANDARÁ SOZINHO!! Os Reds vão sentir sua falta!!", escreveu o astro da NBA.

Contratado em outubro de 2015, Klopp marcou a história do Liverpool após ocupar o lugar deixado por Brendan Rodgers. No comando da equipe, ele foi campeão da Champions League e da Premier League. Além disso, também garantiu taças do Mundial de Clubes da FIFA, Taça da Inglaterra, Taça da Liga, SuperTaça Europeia e Community Shield ao longo da passagem.