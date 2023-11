Lembre como era o mundo na última vez em que o Vitória jogou a Série A | A TARDE

O vitória pode garantir a vaga para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro no próximo confronto da Série B, que será contra o Vila Nova, no domingo, 5, às 18h, no Barradão. A equipe rubro-negra não participa da elite do futebol nacional desde 2018, quando foi rebaixado na 19° colocação, com somente 37 pontos.

Desde então, o Leão da Barra permaneceu por três temporadas na segundona (2019, 2020 e 2021) e, no pior rendimento nos últimos anos, foi rebaixado para a terceira divisão e jogou a Série C em 2022. Desde então, o torcedor rubro negro não sabe mais o que é tristeza, já que conseguiu o acesso para a Série B e é o atual líder.

O mundo com certeza não é mais o mesmo de 2018, cinco anos atrás. Você lembra o que estava fazendo nesta época? Quantos anos tinha? Em que trabalho estava, até mesmo curso ou escola? Não? Por isso, o Portal A TARDE veio te lembrar algumas curiosidades de como era o mundo do Futebol na última vez que o Vitória esteve na elite.

Confira:

-Messi ainda jogava no Barcelona. Já Cristiano Ronaldo, se despedia do Real Madrid após ganhar a terceira Champions League seguida.

-Palmeiras e Flamengo tinham apenas uma Libertadores. Inclusive, nesta mesma temporada, o clube paulista foi campeão, enquanto o carioca se contentou com o vice-campeonato.

-Neymar estava na sua primeira temporada pelo PSG

- Lucas Arcanjo, goleiro do Leão, ainda não tinha estreado pelo time principal

- Osvaldo, líder de assistências da Série B, estava jogando no Buriram United, da Tailândia

- Maradona e Pelé estavam vivos



- Messi não tinha nenhum título pela Seleção principal e cinco bolas de ouro

- Vinicius Jr fazia sua última temporada pelo Flamengo, em seguida, foi para o time B do Real Madrid

-Haaland, artilheiro da temporada 22/23, jogava no Molde FK, da Noruega, e tinha 18 anos