Lembre como era o mundo na última vez que houve um Ba-Vi na final | A TARDE

O Campeonato Baiano de 2024 será decidido entre Bahia e Vitória, que carimbaram a classificação para a decisão neste fim de semana com goleadas sobre Jequié e Barcelona, respectivamente. O clássico, no entanto, não acontecia na final do estadual há seis anos.

Dessa maneira, o Portal A TARDE resolveu relembrar como era o mundo em 2018, ano em que o Bahia terminou campeão sobre o Vitória, na última vez que a dupla Ba-Vi decidiu um título do Baianão.

- O salário mínimo no Brasil era R$ 954;

- O Pix ainda não existia;

- A pandemia do coronavírus ainda não havia começado;

- Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil;

- “Vai Malandra”, de Anitta, e “Largado às Traças”, da dupla Zé Neto e Cristiano, foram as músicas mais tocada no Brasil;

- A série “La Casa de Papel” se tornou uma febre mundial;

- O físico britânico Stephen Hawking e o funkeiro brasileiro Mr. Catra faleceram;

- Lewis Hamilton conquistou o quinto, de seus sete títulos mundiais de Fórmula 1;

- A Seleção Brasileira foi eliminada da Copa do Mundo da Rússia pela Bélgica;

- A Juazeirense disputou a Série C do Campeonato Brasileiro;

- O Barcelona de Ilhéus ainda não tinha sido fundado;

- O Atlético de Alagoinhas venceu a Série B do Campeonato Baiano.

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) ainda não divulgou a tabela detalhada dos jogos da final, mas eles estão previstos para 31 de março, no Barradão, e 7 de abril, na Arena Fonte Nova. O mando de campo do jogo decisivo é do Bahia por conta da melhor campanha geral.