Lenda do jiu-jitsu, Gabi Garcia acusa ex-marido de agressões e ameaças

Gabi Garcia, 37 anos, lenda do mundo do jiu-jítsu com nove títulos mundiais, usou das suas redes sociais nesta terça-feira para denunciar o ex-marido Bruno Garcia de violência doméstica, abuso, golpes financeiros e até ameaças de morte. Ela alega, em meio a relatos e prints no Instagram, que ameaças já ocorrem faz anos.

Numa das imagens, Gabi aparece numa sequência de fotos com o nariz sangrando, o que seria resultado supostamente de uma briga com Bruno. Eles estavam casados desde janeiro de 2019. "Foram os piores anos da minha vida. Mas vou contar e mostrar todos os detalhes ao final dessa semana" escreveu Gabi

"Eu não acreditava que isso poderia acontecer, que alguém pudesse ser tão ruim. Um bandido, uma pessoa que cometeu crimes antes de estar comigo e após. Uma pessoa com dinheiro pedindo pensão, minhas bolsas e brincos. Pedindo minha casa, usando o nome Garcia, casado e com filho usando meu sobrenome e ainda com uma pessoa que se diz 'filha de Deus', que foi ao meu casamento e que ainda disse 'Que Deus abençoe', hoje continua sendo a amante, porque o indivíduo não quer me dar o divórcio" completou.

Gabi mora nos EUA e disse que mesmo após uma medida protetiva contra o ex marido ele seguiu a perseguindo, inclusive com diversas ligações na madrugada, como mostra num print.

"Mesmo com a protetiva e a Lei Maria da Penha do meu lado, ele não parou! Foram 19 fraudes nos meus cartões, 3 bancos em que ele fechou minhas contas, chegar em casa e não ter água, luz, desviar dinheiro dos meus pagamentos"

Em uma das diversas mensagens que Bruno teria enviado, ele tripudia da situação da lutadora. Além disso, se mostrava indignado com o fato de ela ter anunciado nas redes sociais que estava solteira, alegando então que não assinaria o divórcio. Revoltado, ameaçou soltar um vídeos nas redes sociais da lutadora sem roupa.

"Sem plano de saúde? Sem cartão? Vai parar ou vai querer mais? Vai vendendo suas coisas, rapaz, que tu vai ficar sem nada. Oxi, quer competir? (...). Rapaz, tu pede. Postando feliz e falando que é solteira? Nunca vou assinar, mas não quero esse nome de merda. Quero as casas. Vai lutar machucada? Rapaz apaga tudo ou solto na mídia vídeos seus pelada. Burra. Não percebia o telefone filmando? Acha que eu não ia ter nada contra você? Acha que eu esquecia meu telefone no banheiro? Até cagando vão ver você, rapaz!" escreveu o acusado

Gabi Garcia cita traumas na família por conta dos fatos relatados e promete botar o ex-marido na cadeia.



"Sofri tanto abuso que apenas quem está comigo entende. Contas, emails, cartões...Nenhum dinheiro vai pagar o trauma que ele deixou em mim e na minha família. Mas vai ser lembrado com Maria da Penha para sempre. Garcia sou eu! Se for minha última luta na vida e eu estiver respirando, eu não irei desistir de botar você na cadeia e pra sempre sua filha lembrar 'abusador'. Passei dois anos calada e apanhando." finalizou Gabi