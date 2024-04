Lenda do surf, Kelly Slater anuncia aposentadoria da WSL | A TARDE

Nesta terça-feira, 16, o renomado surfista norte-americano Kelly Slater anunciou sua aposentadoria das competições pelo Circuito Mundial de Surfe (WSL). Após ser eliminado na etapa de Margaret River, na Austrália, Slater, que é o maior campeão da história do esporte, não conseguiu alcançar a classificação entre os 22 primeiros do ranking, o que o impossibilitou de participar das próximas etapas. Ele afirmou que esta seria sua última temporada completa na elite do surfe.

Slater mencionou a possibilidade de participar de eventos como convidado, incluindo a etapa de Fiji. Ao longo de sua carreira, ele conquistou o título mundial de surfe por impressionantes 11 vezes. Sua primeira vitória foi em 1992, aos 20 anos de idade, seguida por sucessos em 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, garantindo o pentacampeonato de forma consecutiva. Além disso, ele conquistou o título em 2005, 2006, 2008, 2010 e 2011.

A regra da temporada de 2024 estipulava que apenas os 22 primeiros colocados no ranking seguiriam para a segunda metade do Circuito após a conclusão da etapa na Austrália. Slater ocupava a 33ª posição, o que resultou em sua eliminação.

Em 2018, Slater já havia anunciado sua aposentadoria do circuito profissional para o ano seguinte, mas acabou voltando atrás em sua decisão. Seu objetivo era competir nas Olimpíadas, mas não conseguiu se classificar para Tóquio, ficando como reserva da equipe americana. Ele nutria esperanças de competir em Paris 2024, onde o surfe será disputado em Teahupoo, no Taiti, local onde Slater venceu a etapa por cinco vezes, incluindo uma final memorável com duas notas perfeitas.

Na etapa de Margaret River, Slater foi eliminado pelo compatriota Griffin Colapinto, que será um dos representantes dos Estados Unidos em Paris 2024. Sua não classificação levou em consideração tanto o ranking da WSL quanto os resultados dos ISA Games.