Léo Condé admite pressão após derrota: "Futebol é resultado" | A TARDE

Após a conquista do Campeonato Baiano de 2024, o torcedor do Vitória esperava um começo na Série A com um desempenho superior ao apresentado. Em 12 pontos disputados, o Leão conquistou, apenas, um e o técnico Condé falou sobre a pressão sofrida.

“Pergunta que acaba acontecendo quando tem uma sequência de resultados assim. O Vitória está reaprendendo a jogar a Série A. São cinco anos longe da competição. A gente passou por momento de transformação do grupo, está todo mundo se ajustando. Os resultados têm sido ruins. Em termo de performance fomos abaixo do Cruzeiro. Mas nos outros jogos tiveram situações que atrapalharam. O futebol é feito de resultados”, comentou o treinador.

Léo ainda completou. "Se caso a diretoria pensar alguma coisa de agora para frente, não sou eu que tenho que responder. É o Fábio [Mota, presidente]. Hoje a gente está muito incomodado com os resultados de início de Brasileiro".

O treinador chegou ao clube em 2023 e conseguiu conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Em 2024, o comandante chegou ao título do Campeonato Baiano, porém, a equipe ainda não venceu na Série A de 2024. O time perdeu para Palmeiras, Cruzeiro e São Paulo e conquistou um empate contra o Bahia.

Apesar do resultado ruim na Série A, o treinador teve seu nome especulado para comandar o time do Vasco, que demitiu o treinador no início do certame nacional.

Publicações relacionadas