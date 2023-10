Leonardo Martinez confirma candidatura à presidência do Bahia | A TARDE

Presidente do Conselho Deliberativo do Bahia, Leonardo Martinez, confirmou ao Portal A TARDE que será candidato a presidência do Esporte Clube Bahia. As eleições serão disputadas no mês de dezembro. A gestão será válida para o triênio de 2024 a 2026. Experiente, o gestor colocou seu nome a disposição e se diz preparado para o pleito no Tricolor.

"Eu já tinha dito algumas vezes que eu só colocaria meu nome à disposição se eu entendesse que eu poderia contribuir com o Esporte Clube Bahia. Com o futuro da associação, do Bahia, que está num momento muito importante, de reconstrução. E após ouvir o meu grupo, 100% Bahia, e ouvir principalmente os torcedores, seja pelas redes sociais e quando me encontram no estádio e me incentivam a este desafio", comentou Martinez em contato com o Portal A TARDE.

"E levando em consideração que eu tenho oito anos de experiência no terceiro setor, que o Esporte Clube Bahia do ponto de vista jurídico faz parte do terceiro setor, vou colocar à disposição meu nome. Torcer para ser um período com debates de qualidade,, que possamos ver o Bahia mais forte independente de quem vença", completou.

Após a assinatura do contrato com o City Football Group (CFG) em maio, a associação civil Esporte Clube Bahia, transferiu a gestão do futebol para a Sociedade Anônima de Futebol (SAF), sendo 90% pertencente ao City.

A associação tem como meta fiscalizar e garantir o comprimento do contrato, além de preservar da história, cores, escudo, hino, camisa e demais elementos que fazem do Bahia o Bahia.