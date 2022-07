Lesão no ombro tira Lucas Arcanjo do restante da temporada no Vitória

O goleiro do Vitória Lucas Arcanjo está fora do restante da temporada do Rubro-Negro. Um exame de ressonância magnética realizado no sábado, 9, detectou uma lesão no manguito rotador - músculo responsável por elevar e rodar o braço. De acordo com o doutor Luís Filipe Fernandes, o atleta passará por uma cirurgia e a recuperação é estimada entre três a quatro meses.

“O goleiro Lucas sofreu uma lesão no ombro e inicialmente tratamos com a fisioterapia. No sábado, ele fez uma ressonância magnética e foi constatada a lesão no manguito rotador, músculo responsável pelo elevar e rodar o braço. O atleta necessita de uma cirurgia com o prazo de recuperação mínima de 90/120 dias”, relatou o cirurgião especialista em ombro e cotovelo.

O arqueiro do Leão sentiu o ombro durante o treino no sábado, 9, um dia antes do confronto com o São José-RS, pela 14ª rodada do Brasileirão Série C. Ele sequer viajou com a delegação para o Rio Grande do Sul e estava realizando um tratamento de fisioterapia antes dos exames com imagem.

Nesta temporada, Lucas Arcanjo atuou em 26 dos 27 jogos disputados pelo Vitória, sendo o titular absoluto da posição.