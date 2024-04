Leverkusen vence West Ham no fim pela Liga Europa | A TARDE

O Bayer Leverkusen venceu o West Ham em casa nesta quinta-feira (11) por 2 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Liga Europa e ficou mais perto da próxima fase do torneio.

Os dois gols do time alemão surgiram na reta final, através de Jonas Hofmann (83') e com uma cabeçada de Victor Boniface já nos acréscimos (90'+1). O nigeriano havia voltado aos gramados na semana passada depois de três meses afastado devido a uma lesão.

Foi mais uma decisão acertada do técnico Xabi Alonso, que decidiu colocar os dois jogadores em campo no segundo tempo.

"Não é sorte, é por uma razão", garantiu Alonso aos repórteres sobre o hábito de seu time vencer na parte final das partidas.

"Quando estava 0 a 0, nós poderíamos tentar reagir de forma exagerada e perder o controle ao tentar marcar. Não queríamos fazer isso. Queríamos insistir e queríamos continuar", acrescentou o treinador.

Já são 42 jogos consecutivos que o Bayer Leverkusen permanece invicto, todos eles nesta temporada, na qual é o líder isolado da Bundesliga e pode se sagrar matematicamente campeão já neste fim de semana.

"Já temos a chance de conseguir isso no domingo. Se vencermos, seremos campeões. Seria algo muito especial conseguir isso", disse Alonso, já entusiasmado com essa possibilidade.

A vitória dá continuidade ao que pode ser uma semana dos sonhos para o Leverkusen, que está 16 pontos à frente do vice-líder Bayern de Munique no campeonato alemão e pode conquistar seu primeiro título da Bundesliga se derrotar o Werder Bremen em casa no domingo.