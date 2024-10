Lewis Hamilton revela luta contra depressão desde a adolescência

O piloto britânico da Mercedes, Lewis Hamilton - Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1, abriu o jogo sobre suas batalhas pessoais com a saúde mental, afirmando que enfrenta a depressão desde a adolescência. Aos 39 anos, o piloto da Mercedes compartilhou detalhes de sua experiência durante uma entrevista ao jornal The Sunday Times, onde revelou que sofreu bullying na escola e lidou com pressões desde cedo em sua carreira nas corridas.

“Quando eu estava na casa dos 20 anos, passei por algumas fases muito desafiadoras. Quero dizer, eu tive dificuldades com minha saúde mental ao longo da minha vida. Depressão. Desde muito jovem, quando eu tinha, tipo, 13 anos. Acho que era pela pressão das corridas e as dificuldades na escola. O bullying. Eu não tinha ninguém com quem conversar”, relatou Hamilton, destacando a seriedade de sua luta interna.

O campeão mundial revelou que chegou a procurar ajuda profissional, mas não obteve o resultado desejado. “Conversei com uma mulher, anos atrás, mas isso não ajudou muito. Hoje, eu gostaria de encontrar alguém”, confessou, refletindo sobre a dificuldade de encontrar apoio emocional no passado.

Em busca de formas de lidar com suas questões pessoais, Lewis adotou estratégias que incluem retiros de silêncio e a leitura de livros de autoajuda. “Você aprende sobre coisas que foram passadas para você pelos seus pais, percebe esses padrões, como você reage às coisas e como pode mudá-las. Então, o que poderia ter me causado raiva no passado não me irrita hoje. Estou bem mais refinado”, destacou o piloto.